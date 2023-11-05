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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Comanchero suç örgütü yöneticileri yakalandı

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Giriş: 05.11.2023 00:56
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kafes Operasyonu'na yönelik son gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Comanchero Organize Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelerden 5 kişi daha yakalandı" ifadelerini kullandı.
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