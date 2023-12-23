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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! "Bir gider bin geliriz"

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Giriş: 23.12.2023 16:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim kahramanlarımız korku nedir bilmez. Havada, karada, denizde, uçsuz bucaksız vadilerde, sarp kayalıklarda her an hazırdır. Çünkü kutsal vatan toprağının her karışında onların ayak izleri, nefesleri var. Yiğitlerim.. Sizin üstünüzde koskoca bir milletin hayır duaları var. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim hepinizi korusun, esirgesin. Yüreklerimizi dağlayan şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum BİR GİDER, BİN GELİRİZ" ifadelerini kullandı.
Bir gider bin geliriz
"Bir gider bin geliriz"
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