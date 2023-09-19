19 Eylül 2023, Salı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'hainlerin nefesini keseceğiz' diyerek duyurdu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlarla eli kanlı terör örgütü PKK'ya resmen göz açtırılmıyor. Her gün yeni bir üst düzey PKK'lı ismin etkisiz hale getirildiği bilgisi ajanslara son dakika olarak düşüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Güçlükonak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki bir teröristin öldürüldüğü bildirildi.