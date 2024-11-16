İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Gözlerimiz insan kaçakçılarının üzerinde”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla’da gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Huzuru’ toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Muğla’da geçen yılın aynı dönemine göre Muğla’da kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 3,2’lik bir düşüşün yaşandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, düzensiz göç ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise düzensiz göçmenlerin ticaretini yapan, göçmen kaçakçılığı, organizatörlerine de bugüne kadar Muğla'da 697 operasyon düzenlendiğini ve bunlardan 578’inin tutuklandığını açıkladı.

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