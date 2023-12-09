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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 'Kafes-17' operasyonu: İskoçlar çetesi çökertildi!

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Giriş: 09.12.2023 08:40
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-17 OPERASYONU” ile “İSKOÇLAR ÇETESİ” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.
’Kafes-17’ operasyonu: İskoçlar çetesi çökertildi!
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