İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 'Kafes-17' operasyonu: İskoçlar çetesi çökertildi!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-17 OPERASYONU” ile “İSKOÇLAR ÇETESİ” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.