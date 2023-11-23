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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Bursa'da torbacılara operasyon: 156 şüpheli yakalandı

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Giriş: 23.11.2023 09:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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