İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Bursa'da torbacılara operasyon: 156 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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