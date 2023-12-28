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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Emniyette FETÖ ile irtibatlı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

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Giriş: 28.12.2023 17:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı." dedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı...
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