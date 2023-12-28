İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Emniyette FETÖ ile irtibatlı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı." dedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı...