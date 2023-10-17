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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde Kafes Operasyonu: 150 şüpheli yakalandı

İHA
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Giriş: 17.10.2023 09:06
Son dakika haberi... 56 ilde düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 150 şüpheli yakalandı.
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56 ilde Kafes Operasyonu
56 ilde Kafes Operasyonu
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