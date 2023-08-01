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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü

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Giriş: 01.08.2023 16:56
Güncelleme:01.08.2023 16:56
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 askerimizin şehit edildiği saldırının sorumlularından olan ve gri kategoride yer alan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü
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