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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök keneviri ele geçirildi! Terör örgütünün 43 milyar liralık gelirine büyük darbe

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Giriş: 08.07.2023 12:15
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi." açıklamasında bulundu.
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