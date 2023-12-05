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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız

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Giriş: 05.12.2023 13:30
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.
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