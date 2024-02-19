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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölgede yeni kaymalar olabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 10:20
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasındaki heyelanda kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Murat Onur son durumu aktardı.
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