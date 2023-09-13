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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 90 günde 258 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 13.09.2023 10:59
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "90 günde terör örgütlerine yönelik 43 bin 90 operasyon düzenledik, 258 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
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