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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 gözaltı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 08:44
Son dakika haberleri… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 gün süren 'Gürz-10' operasyonlarında 119 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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