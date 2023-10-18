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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 208 kişi 'Narkogüç' operasyonunda yakalandı

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Giriş: 18.10.2023 16:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilide eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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