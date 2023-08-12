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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 12.08.2023 15:09
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i turuncu kategoride bulunan 'Agit' kod adlı Veysi Aydemir olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İşte PKK'lı kalleşlerin sarı torbaya yollandığı operasyon anı görüntüleri...
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