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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı | 16 şehir Suriyelilere kapatıldı!

İHA
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Giriş: 24.02.2022 14:16
Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye'yi terk eden milyonlarca mültecinin Türkiye'de demografik yapıyı bozmaması adına 'seyreltme' planı devreye alındı. Bu kapsamda 16 ilde Suriyelilerin kaydına artık izin verilmiyor. Bununla birlikte özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde de yeni Suriyeli kaydına izin verilmiyor. İkamete kapatılan iller hakkında açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kapatılan iller üç gruptan oluşuyor. Birincisi geçici korumaya kapatılanlar. İkincisi uluslararası korumaya kapatılanlar. Üçüncüsü ise ikisine birden kapatılanlar var. " dedi.
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