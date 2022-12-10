10 Aralık 2022, Cumartesi
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"İcazet turunda" İmamoğlu konsoloslar kartını açtı! Boğaz'da 100 büyükelçi ile 3 saat boyunca "vizyon" toplantısı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına icazet almak için ABD'de siyasi destek, İngiltere'de ise kaynak arayaşına girmişti. Dünyanın birçok noktasında kaoslara neden olan ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin ile Almanya'nın yolunu tutmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu'na büyük engel Ekrem İmamoğlu'ndan. Bilindiği üzere İBB Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmak için gerek parti için de gerekse de İYİ Parti kanadından kendisine destek bulmuştu. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yurt dışı gezilerine karşı hamle yaparak, 100 büyükelçiyi Boğaz'da ağırladı. Adaylığı için büyükelçilere 3 saat boyunca dil döken İBB Başkanı ile CHP lideri arasındaki adaylık savaşı sosyal medyada "Uzaklara gitmeye gerek yok! Burdan da icazet alınır" mesajı olarak yorumlandı.