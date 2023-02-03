İbrahim Kalın CNN International’a konuştu: Kaybeden ABD olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN International kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD kongresinin, F-16'lara karşı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini şart koşacağı yönündeki iddialara ilişkin "Kaybeden ABD olur" diyerek yanıt verdi. Kalın, "İsveç verdiği sözleri yerine getirirse üyeliğine destek veririz" dedi.

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