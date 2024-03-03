03 Mart 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar
Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangınında evi hasar alan İbrahim Amca, Murat Kurum'u anlattı. İbrahim Amca, "Yangından sonra bana 15 günde ev yaptı, Murat Kurum verdiği sözü tutar, İstanbul'u başka bir İstanbul yapar." dedi.