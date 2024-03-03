İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar

Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangınında evi hasar alan İbrahim Amca, Murat Kurum'u anlattı. İbrahim Amca, "Yangından sonra bana 15 günde ev yaptı, Murat Kurum verdiği sözü tutar, İstanbul'u başka bir İstanbul yapar." dedi.