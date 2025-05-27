27 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İBB’ye yönelik 4. yolsuzluk operasyonunda 25 tutuklama!
İBB’ye yönelik 4. yolsuzluk operasyonunda 25 tutuklama!

İBB’ye yönelik 4. yolsuzluk operasyonunda 25 tutuklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2025 10:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının dördüncü operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı, 21 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan Ekrem İmamoğlu'nun el konulan cep telefonu İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in evinden çıktı. Notları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’ye yönelik 4. yolsuzluk operasyonunda 25 tutuklama!
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada
İBB’ye 4. yolsuzluk operasyonunda 25 tutuklama
İBB’ye 4. yolsuzluk operasyonunda 25 tutuklama
Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ’a çifte operasyon!
Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a çifte operasyon!
Yasa dışı bahis operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu
A Haber ekibi kutsal topraklarda
A Haber ekibi kutsal topraklarda
20 milyon lira ve 2 daire iddiası! Aci ailesi gelinlerine tepkili
20 milyon lira ve 2 daire iddiası! Aci ailesi gelinlerine tepkili
Üçlü prizden kamera çıktı!
Üçlü prizden kamera çıktı!
İBB’de yeni ses kaydı: Gelmeyen işin ödemesini yaptım
İBB'de yeni ses kaydı: "Gelmeyen işin ödemesini yaptım"
İBB yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi!
İBB yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi!
SOLOTÜRK’ün uçak içi görüntüsü paylaşıldı
SOLOTÜRK’ün uçak içi görüntüsü paylaşıldı
Narin cinayeti davasında cezalara onama!
Narin cinayeti davasında cezalara onama!
Bahçeli’nin katkısı son derece kıymetli!
"Bahçeli'nin katkısı son derece kıymetli!"
Daha Fazla Video Göster