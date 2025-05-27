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İBB’ye yönelik 4. yolsuzluk operasyonunda 25 tutuklama!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının dördüncü operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı, 21 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan Ekrem İmamoğlu'nun el konulan cep telefonu İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in evinden çıktı. Notları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.