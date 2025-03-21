İBB’ye operasyonu başlatan görüntü! Tanık iş adamı para trafiğini anlatmıştı

Yolsuzluk soruşturması eski CHP il binasındaki para sayma görüntüleriyle başladı. Soruşturmanın başlatıldığı dönemde tanık iş adamı Hasan Şentürk verdiği röportaj ile para trafiğinin nasıl sağlandığını anlatmıştı. İşte soruşturmanın başlamasında büyük önem taşıyan o ifadeler…

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