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İBB’ye operasyonu başlatan görüntü! Tanık iş adamı para trafiğini anlatmıştı

İBB’ye operasyonu başlatan görüntü! Tanık iş adamı para trafiğini anlatmıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 10:43
Yolsuzluk soruşturması eski CHP il binasındaki para sayma görüntüleriyle başladı. Soruşturmanın başlatıldığı dönemde tanık iş adamı Hasan Şentürk verdiği röportaj ile para trafiğinin nasıl sağlandığını anlatmıştı. İşte soruşturmanın başlamasında büyük önem taşıyan o ifadeler…
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İBB’ye operasyonu başlatan görüntü! Tanık iş adamı para trafiğini anlatmıştı
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