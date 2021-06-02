İBB'nin Kuyumcukent'te yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi! Labirente dönen yolda sürücüler isyan etti

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuyumcukent ve çevresinde başlatılan kavşak çalışmaları vatandaşa eziyete döndü. Labirente dönen bölgede kafalarda karışıklığa da neden olan çalışmalar sürücüleri canından bezdirdi. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.