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İBB'nin Kuyumcukent'te yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi! Labirente dönen yolda sürücüler isyan etti

İHA
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Giriş: 02.06.2021 10:51
Güncelleme:02.06.2021 11:10
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuyumcukent ve çevresinde başlatılan kavşak çalışmaları vatandaşa eziyete döndü. Labirente dönen bölgede kafalarda karışıklığa da neden olan çalışmalar sürücüleri canından bezdirdi. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.
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