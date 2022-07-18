İBB'nin zammına vatandaş ateş püskürdü: Her şey güzel olacaktı ama gittikçe kötüye gidiyor

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yaptı. Vatandaşlar, söz konusu karar sonrasında A Haber'e yaptıkları açıklamalarda, "Sözde indirimli geliyordu. Her şey güzel olacaktı. Ama her şey gittikçe İstanbul adına kötüye gidiyor. Ulaşımda çok büyük indirimler yapacaklardı." diyerek tepki gösterdi.