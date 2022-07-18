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İBB'nin zammına vatandaş ateş püskürdü: Her şey güzel olacaktı ama gittikçe kötüye gidiyor

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Giriş: 18.07.2022 20:07
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yaptı. Vatandaşlar, söz konusu karar sonrasında A Haber'e yaptıkları açıklamalarda, "Sözde indirimli geliyordu. Her şey güzel olacaktı. Ama her şey gittikçe İstanbul adına kötüye gidiyor. Ulaşımda çok büyük indirimler yapacaklardı." diyerek tepki gösterdi.
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