01 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB’nin yapmadığı kavşak ambulansların çilesi! Proje ortada yok araçlar birbirine giriyor
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yıllardır çözülemeyen bir kavşak problemi var. Hastaneler bölgesindeki caddeler yoğunluk sebebiyle diğerinin yolunu kesen araçlarla dolu. Çözüm projesi ikinci altı aylık plana da alınmayan bu sorundan en çok etkilenenlerse hastanelere hasta taşıyan ambulanslar...