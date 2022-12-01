İBB’nin yapmadığı kavşak ambulansların çilesi! Proje ortada yok araçlar birbirine giriyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yıllardır çözülemeyen bir kavşak problemi var. Hastaneler bölgesindeki caddeler yoğunluk sebebiyle diğerinin yolunu kesen araçlarla dolu. Çözüm projesi ikinci altı aylık plana da alınmayan bu sorundan en çok etkilenenlerse hastanelere hasta taşıyan ambulanslar...

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