20 Mart 2025, Perşembe
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İBB'nin tepe yöneticileri gözaltında! Belediye başkanları da gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki çok sayıda isim, sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğunu, şu ana kadar 87 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Savcılık, şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır iddiaların yer aldığını belirtti. Gözaltı listesi bir hayli kabarıkken, bazı isimlerin hala arandığı öğrenildi. İşte soruşturmada öne çıkan isimler ve iddialar...