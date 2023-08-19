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İBB'nin Saraçhane binası önünde çöp yığınları oluştu! İşçiler grevde…

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 19.08.2023 01:43
İstanbul'da belediyede çalışan temizlik işçileri grevi gitti. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binası önünde çöp yığınları oluştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
İBB binası önünde çöp yığınları
İBB binası önünde çöp yığınları
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