19 Ağustos 2023, Cumartesi
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İBB'nin Saraçhane binası önünde çöp yığınları oluştu! İşçiler grevde…
İstanbul'da belediyede çalışan temizlik işçileri grevi gitti. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binası önünde çöp yığınları oluştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.