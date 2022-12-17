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İBB’nin kütüphane ve otopark projesi başlamıyor! Öğrenciler ve aileler beklemede

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 09:42
İstanbul'da bir mahalle, CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kütüphane ve otopark sözünü tutmasını bekliyor. 2018'de çizilen İBB projesinde yer alan her iki hizmetin de hayata geçmemesi olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.
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