İBB’nin kütüphane ve otopark projesi başlamıyor! Öğrenciler ve aileler beklemede

İstanbul'da bir mahalle, CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kütüphane ve otopark sözünü tutmasını bekliyor. 2018'de çizilen İBB projesinde yer alan her iki hizmetin de hayata geçmemesi olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.