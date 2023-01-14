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İBB'nin kapattığı metro hattını Bakanlık yapacak

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Giriş: 14.01.2023 14:37
İstanbul'da AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının üzeri toprak dökülerek kapatılmıştı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri aktardı.
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