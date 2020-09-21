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İBB’nin kanalizasyon rezaleti! Bülbülderesi’nde çevre kirliliği…

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Giriş: 21.09.2020 13:56
Güncelleme:21.09.2020 13:59
Maltepe’de Tugay Yolu üzerinde bulunan Bülbülderesi çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon çalışması yaptı ancak pis sular hala dereye akmaya devam ediyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar dereden gelen pis kokulardan şikayetçi. Bölgeye giden A Haber muhabiri Melis Çosan gelişmeleri canlı yayında aktardı. Derenin sözde 20 gün önce ıslah edildiğini söyleyen Melis Çosan, kanalizasyon borularından dereye akan atıkları canlı olarak ekranlara taşıdı. İşte tüm detaylar…
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