İBB’nin kanalizasyon rezaleti! Bülbülderesi’nde çevre kirliliği…

Maltepe’de Tugay Yolu üzerinde bulunan Bülbülderesi çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon çalışması yaptı ancak pis sular hala dereye akmaya devam ediyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar dereden gelen pis kokulardan şikayetçi. Bölgeye giden A Haber muhabiri Melis Çosan gelişmeleri canlı yayında aktardı. Derenin sözde 20 gün önce ıslah edildiğini söyleyen Melis Çosan, kanalizasyon borularından dereye akan atıkları canlı olarak ekranlara taşıdı. İşte tüm detaylar…