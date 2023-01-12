12 Ocak 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB’nin İçerenköy Spor Merkezi hala ortada yok! Spor alanı ve otopark ihtiyacını giderecekti
İstanbul Ataşehir'de bir İBB projesinin akıbeti yıllardır netleşmiyor. Seçim sürecinde dev spor kompleksi yapılacağı vaat edilen arsa, şimdi kaderine terk edildi. İBB yönetimi tarafından yayılan animasyonlar internette yer almaya devam ederken çevre sakinleri bir an önce projenin hizmete girmesini istiyor.