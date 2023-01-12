İBB’nin İçerenköy Spor Merkezi hala ortada yok! Spor alanı ve otopark ihtiyacını giderecekti

İstanbul Ataşehir'de bir İBB projesinin akıbeti yıllardır netleşmiyor. Seçim sürecinde dev spor kompleksi yapılacağı vaat edilen arsa, şimdi kaderine terk edildi. İBB yönetimi tarafından yayılan animasyonlar internette yer almaya devam ederken çevre sakinleri bir an önce projenin hizmete girmesini istiyor.

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