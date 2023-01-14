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İBB'nin İçerenköy spor merkezi hala ortada yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 14:33
İstanbul Alaşehir’de bir İBB projesinin akıbeti yıllardır netleşmiyor. Seçim sürecinde dev spor kompleksi yapılacağı Vadedilen arsa, şimdi kaderine terk edildi. İBB yönetimi tarafından yayılan animasyonlar internette yer almaya devam ederken, çevre sakinleri bir an önce projenin hizmete girmesini istiyor.
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