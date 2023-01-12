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İBB’nin dergisinde LGBT propagandası! AK Partili Kertişçi: Biz olduğumuz sürece onlara geçit vermeyeceğiz

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Giriş: 12.01.2023 13:39
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 aylık yaşam-kültür dergisi olarak tanıttığı ve ücretsiz dağıttığı "Kuşatma Altındaki Sanat" başlığı adı altında LGBT propagandasına girişti. İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, LGBT propagandası yapılan dergiyi eleştirdi, "Biz olduğumuz sürece onlara geçit vermeyeceğiz" mesajıyla İBB yönetimine tepki gösterdi.
İBB’nin dergisinde LGBT propagandası!
İBB’nin dergisinde LGBT propagandası!
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