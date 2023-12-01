İBB’nin borcunun fahiş artışı tartışılıyor! 5 senede İBB’nin borcu yüzde 373 arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcundaki artış tartışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, borcun 4 senede 1 milyar Euro artığına dikkati çekti, "Nereye yatırım yapıldı" diye sordu.

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