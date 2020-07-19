İBB'nin Beykoz'daki bayrak oyunuyla ilgili yeni açıklama

Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesi'nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kendi bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol açmıştı. İBB ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldiği kriz ile ilgili Beykoz Belediyesi açıklama yaptı.

Beykoz Belediyesi Riva'daki Elmasburnu'na tabiat parkı yaptı.

Tabiat parkı konforlu plajı, mesire alanı ve kamelyaları ile güney sahillerini aratmıyor.

Açılıştan birkaç gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ekip plaja gitti ve sanki plajı kendileri hizmete açmış gibi İBB bayrağını direğe çekti.

Bu durum Beykoz Belediyesini ve İBB'yi karşı karşıya getirdi.

İBB'nin bu bayrak oyununa karşılık Beykoz Belediyesi bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Alandaki tüm yetki ve sorumluluğun Beykoz Belediyesi'nde bulunması sebebiyle İBB flaması yerine, Türk bayrağı ve cankurtaran flaması göndere çekildi.

Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından hiçbir zaman göndere Beykoz Belediyesi flaması çekme girişimi yaşanmadı.

Bu olayın ardından bölgeye çok sayıda İBB zabıtası geldi. Gelen ekipler İBB flamasını tekrar göndere çekmek istedi.

Tartışmanın bir noktasında Türk bayrağı videoda da görüldüğü üzere gönderden aşağıya çekildi.

Ancak ekiplerimizin müdahalesiyle kısa süre sonra yeniden göndere çekildi.

Bu andan itibaren gönderde sadece Türk bayrağı ve cankurtaran flaması kaldı.

Beykoz Belediyesi sosyal medya hesabından Elmasburnu'ndaki bayrak krizinde aslında neler yaşandı?

Başlığıyla durumu aydınlatmış oldu.