11 Haziran 2022, Cumartesi
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İBB’nin araçları kime hizmet ediyor? 234 kiralık araç kime tahsis edildi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi avukat Muhammet Kaynar, 2021 yılında, yeni yönetim tarafından 2 bin 656 adet araç kiralandığı bilgisini paylaştı. Söz konusu araçların İSKİ, İETT ve diğer şirketlerde kullanılmadığını belirten Kaynar, kiralanan 234 aracın kime tahsis edildiğini bilinmediğini söyledi.