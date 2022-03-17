17 Mart 2022, Perşembe
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İBB’nin ağaç yıkımlarına tepki: Çevreciler sus pus, işleri güçleri yıkım
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ağaç kıyımı Meclis'te tepkileri de beraberinde getirdi. Milletvekilleri ağaç kıyımını eleştirirken, Gezi olaylarını hatırlattı. Kendisini çevreci olarak tanımlayan sivil toplum örgütleri nerede diye sordular.