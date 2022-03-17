İBB’nin ağaç yıkımlarına tepki: Çevreciler sus pus, işleri güçleri yıkım

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ağaç kıyımı Meclis'te tepkileri de beraberinde getirdi. Milletvekilleri ağaç kıyımını eleştirirken, Gezi olaylarını hatırlattı. Kendisini çevreci olarak tanımlayan sivil toplum örgütleri nerede diye sordular.

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