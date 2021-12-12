12 Aralık 2021, Pazar
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İBB'nin 2022 bütçesi büyük tepki çekti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl bütçesi kesinleşti. Bütçedeki kentsel dönüşüm payının, reklama ayrılan payın yarısı kadar olması tepki topladı. İBB'nin yatırım payındaki düşüş de tartışılan bir başka başlık oldu.