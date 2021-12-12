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İBB'nin 2022 bütçesi büyük tepki çekti

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Giriş: 12.12.2021 18:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl bütçesi kesinleşti. Bütçedeki kentsel dönüşüm payının, reklama ayrılan payın yarısı kadar olması tepki topladı. İBB'nin yatırım payındaki düşüş de tartışılan bir başka başlık oldu.
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