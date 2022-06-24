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İBB’den tepki çeken kitap satışı! İBB kitapçısında çocuk tacizini anlatan kitap

A Haber
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Giriş: 24.06.2022 15:35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan bir kitapta bir çocuğun cinsel tacize uğramasının konu edilmesine tepkiler sürüyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İBB yönetimini eleştirdi.
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