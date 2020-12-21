21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB'den tepki çeken araç israfı: Onlarca sıfır otomobil alındı! A Haber böyle görüntüledi

İBB'den tepki çeken araç israfı: Onlarca sıfır otomobil alındı! A Haber böyle görüntüledi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2020 11:46
Güncelleme:21.12.2020 11:57
Son dakika haberine göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası dediği belediye araçlarını sergiye açıp israf vurgusu yapmıştı. Ancak İmamoğlu önceki döneme göre 3 kat daha fazla para ödeyerek yüzlerce otomobil kiraladı. Üstelik son dönemde çok sayıda sıfır araç da satın aldı. İBB'ye ait Başakşehir'de bulunan onlarca sıfır otomobili A Haber böyle görüntüledi. Haberin detaylarını ise A Haber Emirhan Ergen canlı yayında anlattı.

Başakşehir'de bulunan İBB'ye ait araziye 1 haftadır tırlar ile onlarca yeni otomobil taşındı. Sıfır olduğu belirlenen otomobillerin plakalarının takılmadığı, camlarında bulunan jelatinlerin dahi sökülmediği görüldü. Ne amaçla alındığı açıklanmayan onlarca aracın arazi üzerinde sıra sıra durması ise dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı`nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı.


Araçların durumunu araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporu da açıklanmıştı.


Raporda göre AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanılmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL`ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 aracın 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı belirtilmişti.


Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken, bu ücretin Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı.


İBB'den tepki çeken araç israfı! A Haber görüntüledi
İBB'den tepki çeken araç israfı! A Haber görüntüledi
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
İkinci ihracat treni de Çin yolunda
İkinci ihracat treni de Çin yolunda
38 bin 874 kişiye ceza kesildi
38 bin 874 kişiye ceza kesildi
Hiçbir yolcu mağdur edilmeyecek
"Hiçbir yolcu mağdur edilmeyecek"
Sağlık Bakanı: 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Sağlık Bakanı: 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
MHP'den CHP'ye diktatörlük tepkisi
MHP'den CHP'ye diktatörlük tepkisi
Murat Bardakçı'dan İBB yönetimine sert tepki!
Murat Bardakçı'dan İBB yönetimine sert tepki!
Yaklaşık 20 bin terörist etkisiz hale getirildi
Yaklaşık 20 bin terörist etkisiz hale getirildi
YPG-PKK Suriye Milli Ordusu ile çatıştı
YPG-PKK Suriye Milli Ordusu ile çatıştı
MSB operasyondan yeni görüntüleri paylaştı
MSB operasyondan yeni görüntüleri paylaştı
İstanbul Boğazı'nın güzelliğine gölge düştü!
İstanbul Boğazı'nın güzelliğine gölge düştü!
Daha Fazla Video Göster