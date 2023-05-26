İBB'den skandal! Koruma altına almıştı | Tarihi caminin üzerine heykel

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) belediyecilikte yaptığı heykeller ile sürekli gündeme geldi. Hizmeti heykel dikmek sanan CHP’li İBB geçen yıl 1 Nisan’da Ekrem İmamoğlu tarafından Maçka Parkı’nda İsmet İnönü heykelinin açılışını gerçekleştirmişti. Heykelin, Sultan Abdülaziz’in adını yaşatmak için yaptırmaya başladığı caminin üzerine inşa edildiği ortaya çıktı.