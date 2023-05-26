26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB'den skandal! Koruma altına almıştı | Tarihi caminin üzerine heykel

İBB'den skandal! Koruma altına almıştı | Tarihi caminin üzerine heykel

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2023 12:57
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) belediyecilikte yaptığı heykeller ile sürekli gündeme geldi. Hizmeti heykel dikmek sanan CHP’li İBB geçen yıl 1 Nisan’da Ekrem İmamoğlu tarafından Maçka Parkı’nda İsmet İnönü heykelinin açılışını gerçekleştirmişti. Heykelin,  Sultan Abdülaziz’in adını yaşatmak için yaptırmaya başladığı caminin üzerine inşa edildiği ortaya çıktı.
İBB’den tarihi caminin üzerine heykel
İBB'den tarihi caminin üzerine heykel
2. turu bekleyen tehlike: Rehavet
2. turu bekleyen tehlike: Rehavet
Bakan Kasapoğlu A Haber’de
Bakan Kasapoğlu A Haber'de
Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
Canlı yayınında araya girdi
Canlı yayınında araya girdi
Kılıçdaroğlu yalanladı gençler sesini dinletti
Kılıçdaroğlu yalanladı gençler sesini dinletti
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı
Kandil’de Kılıçdaroğlu seferberliği
Kandil’de Kılıçdaroğlu seferberliği
Mustafa Destici A Haber’de
Mustafa Destici A Haber'de
Sinan Oğan’dan Ali Bebecan’a gönderme dersi
Sinan Oğan'dan Ali Bebecan'a gönderme dersi
Kılıçdaroğlu ile Özdağ nasıl anlaştı? 3 bakanlık...
Kılıçdaroğlu ile Özdağ nasıl anlaştı? 3 bakanlık...
Daha Fazla Video Göster