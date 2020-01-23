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23.01.2020

İBB'den şehir hastanesine yol engeli! Vatandaşlar tepki gösteri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir, şehir hastanesine yapılması planlanan metro hattına dur demişti. Hastanenin hizmete açılmasına aylar kalmasına rağmen, İBB'nin hastanenin karayolu alt yapı projesini de durdurduğu ortaya çıktı. Bu duruma ise en çok çevre sakinleri tepki gösteriyor.

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