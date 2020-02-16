İBB'den istifa ettiği söylenen Meltem Şişli neden maaş almaya devam ediyor? İşte yanıtı |Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin istifa etmediği soruşturma tamamlanana kadar izne çıkarıldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin son değerlendirmeleri AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş A Haber’e anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin istifa etmediği soruşturma tamamlanana kadar izne çıkarıldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin son değerlendirmeleri AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş A Haber'e anlattı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ FARUK GÖKKUŞ: "MELTEM ŞİŞLİ HALA GÖREVDE GÖRÜNÜYOR VE GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMEMİŞTİR"

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş: "Pazartesi günü gerçekleşen meclis oturumunda Ekrem İmamoğlu bu konuya ilişkin konuşurken kesinlikle istifa tabirini kullanmadı. İmamoğlu, kişinin görevden ayrıldığını ve soruşturma bitene kadar izne çıktığını belirten bir açıklama yaptı. Büyükşehir künyesine bakıldığı zaman Meltem Hanım halen görevde görünüyor ve görevden el çektiğine dair bir tabir yer almıyor. Anladığımız kadarıyla kamuoyundan gelen baskılar neticesinde böyle bir formül geliştirdiler. Meltem Hanım görevde fakat soruşturma bitene kadar izne çıkmış gibi görünmektedir. Bu noktada resmi bir istifa yoktur. Bu olay yüz tuttuğunda kendisinin göreve geri gelmesi amacıyla yapılmıştır. "şeklinde konuştu.