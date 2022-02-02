İBB’den İstanbul’un tarihi dokusuna büyük saygısızlık! Sultanahmet’te alkol skandalı! Yasağı böyle deldiler

İstanbul'un tarihi yerlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı, alkol tüketimine kapatıldı. Yasağı İBB bizzat kendi araçlarıyla deldi. Tarihi meydanda İBB'ye ait olan otobüslerde alkol tüketildiği açıkça görüldü. Kamuoyundan sert tepki alan görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcıları "İBB alkolü Sultanahmet'te serbest bıraktı" yorumunu yaptı.