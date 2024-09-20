İBB’den İsrail’e boykot afişine ceza!

İsrail'in Gazze'deki zulmüne tepki gösteren Türk halkı, yaklaşık bir yıldır yoğun bir boykot uyguluyor. Birçok iş yeri de İsrail mallarını satmadığını duyurarak eyleme katılıyor. İşte o duyuru afişlerinden birine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ceza kesildi. Esnaf cezaya tepki gösterdi.

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