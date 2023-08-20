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İBB'den halka büyük saygısızlık! Gecenin geç saatlerinde yol çalışması eziyeti

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Giriş: 20.08.2023 07:35
Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü asfaltlama çalışmaları gecenin geç vakitlerinde yapınca vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.
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