17 Kasım 2023, Cuma
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İBB’den esnafı yıldırma çalışması
Laleli'de bulunan terminal esnafından, şu sıralar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki sesleri yükseliyor. Sebebi, terminalin yakınındaki yol çalışması. Ama iddialarına göre bu sadece işin görünen yüzü. Şöyle diyorlar; burayı yıkmak istiyorlar, bizi de yıldırmaya çalışıyorlar.