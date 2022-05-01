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İBB’deki terör yapılanması deşifre oldu

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Giriş: 01.05.2022 10:46
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçimin hemen ardından binlerce kişi işten çıkarıldı. Yerlerine ise HDP'nin de belirlediği isimler atandı. Bir süre başlatılan soruşturma çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi. PKK'nın dağ kadrosundan bile isimlerin belediyede istihdam edildiği belirlendi. Detaylar dosya haberimizde...
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İBB’deki terör yapılanması deşifre oldu
İBB’deki terör yapılanması deşifre oldu
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