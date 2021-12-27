27 Aralık 2021, Pazartesi
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İBB’deki işe alımlara özel teftiş! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye özel teftişle ilgili, "Teröristle mücadele etmeyecek miyiz? Terör örgütüyle bağlantılı kişileri temizlemek önemli" dedi. Bakan Soylu, "İşe alınanların bir bölümü kritik yerlerde çalışıyor. Siz TSK'dan ihraç edilen birini şirketinize alır mısınız?" diyerek sert çıktı.